TAVI: Спасение для тех, кому противопоказана операция на открытом сердце

Вероятность осложнений во время операции и после у пожилых людей очень высока.

Операция на сердце без единого разреза в грудной клетке. Это и есть TAVI , манипуляция по замене аортального клапана в сердце. Теперь она доступна для пациентов Больницы Медицинского центра УДП РК: первую в клинике операцию TAVI доктора провели совместно с коллегой из Турции - профессором кардиологии Университета медицинских наук Джимом Бачин.

О том, как современные технологии продлевают жизнь пациентам с тяжелым пороком сердца, рассказывает кардиохирург Президентской клиники Рустам Рахимов.

"Ворота" к сердцу

Транскатетерная имплантация аортального клапана - так расшифровывается TAVI. Эту манипуляцию мы опишем подробно, но для начала давайте выясним, что такое аортальный клапан и почему его работа в сердце считается одной из ключевых.

Представьте ворота, которые регулярно открывают и закрывают свои дверцы - по такому же механизму работает наш клапан. Называют его аортальным, так как располагается он прямо на границе левого желудочка сердца и самого крупного сосуда - аорты: от него кровь, расходясь по артериям, "питает" все наши органы. Потому аортальный клапан - не просто ворота, а центральный выход, постоянно пропускающий кровь из сердца во все органы.

Но что происходит, когда створки клапанов раскрываются неполноценно (в медицине этот дефект называют стенозом). Даже при малом открытии аортального клапана кровь все равно поступает в аорту, но не в полном объеме: частично она так и остается в сердце, постепенно растягивая его стенки.

Обещанные три года

Если мышце постоянно давать нагрузку - она станет расти. Также происходит и с сердцем, которое копит невыпущенную кровь. Но и у сердца, как у любой другой мышцы, есть свой физический предел: его стенки растягиваются до определенного момента, а после начинают рваться. Мышца теряет тонус и становится податливой как бумага, а ее сократительные способности, то есть функции насоса, постепенно ослабевают - питание всех органов кровью нарушается. В такой момент самочувствие человека ухудшается: появляется отдышка даже в спокойном состоянии, начинаются обмороки. Но саму патологию, конечно, замечают только врачи.

Этот порок сердца встречается у людей разных возрастов, но чаще - он не врожденный, а приобретенный - делают свое дело неправильное питание и образ жизни. Чаще наблюдается среди старшего поколения, в том возрасте, когда операция на открытом сердце - риск. Но без операции по замене клапана риск смерти еще выше: по статистике, люди с пороком аортального клапана живут в среднем три года с момента выявления болезни. На этом моменте мы, пожалуй, и перейдем к операции ТАVI, которая дает шанс продлить таким пациентам жизнь.

Операция ТAVI – замена клапана без вскрытия

Кто же наш пациент? Это человек старше 65 лет, которому противопоказана операция на открытом сердце в силу возраста: вероятность осложнений во время операции и после у пожилых людей очень высока. Потому вместо привычного разреза в грудной клетке, замена клапана в случае TAVI будет производиться через бедренные артерии, расположенные в паховой области.

Сама трансплантация искусственного клапана займет всего 40 минут. Если учесть время, затраченное на подготовку пациента и проверку работы нового клапана, то на весь процесс в целом уйдет два часа – это средняя продолжительность одного фильма.

Транскатетерная трансплантация, пусть и звучит по-медицински сложно, но лишь означает, что для установки искусственного клапана мы применим катетер - длинную трубку диаметром в 4 миллиметра, которая поможет нам по сосудам проникнуть в аорту и оказаться на границе между левым желудочком и корнем аорты - там располагается аортальный клапан.

Для этого мы проведём небольшой надрез на одном бедре и введём через артерию катетер, который доставит искусственный клапан до места назначения.

На другом бедре сделаем прокол в сосуд и проведём катетер с контрастным веществом - оно поможет нам увидеть на рентгене продвижение клапана внутри аорты к сердцу.

Все готово. Устанавливаем ангиограф (аппарат для рентгена) и заводим катетер. В нем - искусственный клапан, который имеет металлический каркас, а внутри сделан из оболочки бычьего сердца.

Далее производим несколько снимков, с помощью которых мы смотрим, куда и как движется катетер с клапаном.

Как только он оказался на месте, приступаем к примерке. Все это происходит в процессе обсуждения с командой врачей в операционной, ведь прежде чем установить клапан, нужно понять: раскроется ли он в аорте и как будет функционировать?

Решение принято. Закрепляем искусственный клапан на месте собственного, который прижимается к стенкам аорты и перестает работать.

Снова делаем снимки и через рентген проверяем, как действует наша установка.

Важный момент: вся операция проводится на работающем сердце, без аппарата искусственного кровоснабжения, в отличие от манипуляции на открытом сердце. Таким образом, нам не приходится его останавливать и рисковать, что в случае с пожилыми пациентами особенно опасно.

Операция ТАVI завершена. Проблем с работой аортального клапана больше нет, а нашему пациенту больше не нужно опасаться смерти из-за разрыва стенок сердечной мышцы или остановки работы клапана.

К сожалению, некоторые потенциальные пациенты так и не доживают до операции. В отличие от всех остальных пороков сердца, стеноз аортального клапана долгое время может оставаться незамеченным: больной не ощущает проблем с сердцем, потому редко жалуется на боли. Если и обращается к врачу, то только при явном ухудшении состояния, чаще всего означающем, что положение критическое.

Любите свое сердце. И заботьтесь о нем.

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