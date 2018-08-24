Полицейских, которые задерживали экс-акима Усть-Каменогорска, могут отдать под суд

Областной департамент Нацбюро по противодействию коррупции ведет досудебные расследования по двум статьям УК РК.

В ВКО полицейских, которые задерживали экс-акима Усть-Каменогорска Тумабаева, могут отдать под суд, сообщает YK-news.kz.

Материалы досудебного расследования в отношении Сымбата Каракулова и Сымбата Кайратова направлены в суд.

Недавно бывший сотрудник дорожно-патрульной службы ОВД Риддера капитан полиции Сымбат Каракулов, задержавший BMW Х5, на котором с места ДТП уехал Куат Тумабаев, рассказал телевизионщикам, что его уволили из органов внутренних дел за увод чиновника от ответственности. Полицейский заявил, что скрыть участие бывшего акима Усть-Каменогорска его заставило вышестоящее начальство. Позже аналогичную версию озвучил республиканским СМИ напарник Каракулова Сымбат Кайратов.

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Напомним, речь идет о смертельном ДТП в Риддере, когда под колесами иномарки погиб 18-летний пешеход Евгений Смольников.

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"Доводы Каракулова и Кайратова о воспрепятствовании со стороны руководства их действиям, что способствовало уводу от административной ответственности Тумабаева К.М., проверены в ходе служебной проверки, а также в рамках досудебного расследования, и не нашли подтверждения", - сообщил заместитель начальника ДВД ВКО полковник полиции Муратжан Шакеров.

Материалы досудебного расследования прекращены за отсутствием состава правонарушения.

"Также установлено, что Каракулов и Кайратов получили взятку от жителя Риддера за непривлечение его к административной ответственности и составили фиктивный административный протокол за нарушение ПДД, - добавил Шакеров. - По данным фактам областной департамент Нацбюро по противодействию коррупции начал досудебные расследования по статьям "Получение взятки" и "Фальсификация доказательств и оперативно-розыскных материалов", которые в настоящее время направлены в суд".

Наезд со смертельным исходом произошел 16 апреля в Риддере. 18-летний Евгений Смольников погиб моментально. Подозреваемым в совершении ДТП оказался пьяный заместитель акима Риддера Бауыржан Курманбаев. Позже выяснилось, что с ним в машине находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев. Сразу после совершенного наезда почему-то аким областного центра уехал с места происшествия, позже машину полицейские вернули на место трагедии. Приговор суда Курманбаев был приговорен к году лишения свободы в колонии-поселении, Тумабаева оштрафовали на 20 МРП. Позже глава ВКО порекомендовал акиму Усть-Каменогорска покинуть пост, что тот и сделал.

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