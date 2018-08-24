Напавший на полицейских в центре Москвы мужчина умер в больнице

Его прооперировали, но спасти не смогли.

Напавший на полицейских в центре Москвы скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Его прооперировали, но спасти не смогли", — уточнил собеседник агентства.

Накануне вечером мужчина беспричинно открыл стрельбу по двум полицейским в переулке Сивцев Вражек, ранив одного из сотрудников МВД. Полицейские применили оружие и обезоружили нападавшего, после чего доставили его в больницу с ранением.

Позже Следственный комитет опубликовал видео, зафиксированное камерами в районе ЧП. В течение 30 секунд нападавший хаотично отстреливался от правоохранителей. Также на видеозаписи четко видны неприцельные выстрелы силовиков, направленные в область ног злоумышленника.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что нападавшим был 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

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