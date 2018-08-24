Microsoft обучает будущих сотрудников "Самрук-Казына"

Всего для стажировки отобрано 72 человека. Только 33 из них смогут трудоустроиться в компании фонда.

Стажеры программы "Цифровое лето 2018" проходят обучение в корпорации Microsoft и ряде других ведущих IT-компаний. Лучших специалистов по итогам стажировки ждет трудоустройство в компании группы "Самрук-Казына".

"В течение лета они проходили различные лекции, в том числе и от компании Microsoft, мои коллеги рассказывали про продуктивную работу, про продвинутые технологии. Например, вчера и сегодня мы проводим лекции по анализу данных. Как анализировать большие объемы данных, используя такие технологии как машинное обучение, интернет вещей, визуализация данных и так далее", - поделился подробностями специалист по инструментам анализа данных компании Microsoft Санжар Мырзагалым.

Он отметил, что стажеры из регионов имеют возможность проходить обучение удаленно через прямую трансляцию. Всего для стажировки отобрано 72 человека. Только 33 из них смогут трудоустроиться в компании фонда, но все участники программы получат актуальные знания, которые смогут использовать в своей дальнейшей карьере.

Динара Асан в этом году окончила Назарбаев университет по специальности компьютерная наука и успешно прошла отбор на стажировку.

"Я считаю эту стажировку личной возможностью получить опыт работы в крупных компаниях фонда. У каждого стажера есть свой ментор, который курирует его и обучает работать по его профилю. На тренингах компании рассказывают о своей продукции, как лучше оптимизировать работу", - поделилась стажер.

Напомним, что программа "Цифровое лето 2018" стартовала в группе компаний "Самрук-Казына" 6 июня. Сама стажировка проходит с 9 июля по 7 сентября 2018 года в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Атырау.

За три недели число заявок на участие в программе превысило 2000, из них 500 кандидатов прошли тестирование на базовые знания IT.

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