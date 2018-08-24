Азиатские игры-2018. Александр Бублик и Денис Евсеев завоевали "серебро" в парном разряде
В решающем матче казахстанцы уступили теннисистам из Индии.
Фото : Федерация Тенниса Казахстана24 августа 2018, 15:29
Сегодня на летних Азиатских играх в Индонезии определились чемпионы в парном разряде.
В решающем матче казахстанцы Александр Бублик и Денис Евсеев уступили теннисистам из Индии Рохану Борану и Дивижу Шаранусо счетом 3:6,4:6. Тем самым, Евсеев и Бублик стали обладателями серебряных медалей.
Напомним, что в предыдущих встречах Евсеев и Бублик одолели теннисистов из Монголии Гунбурда Батжаргала и Ангарага Сандага со счетом 6:2, 6:1, китайцев Же Ли и Ди Ву – 6:4, 7:6, Сумита Нагала и Рамкумара Раманатхана из Индии – 5:7, 6:4, 10:2, а также японцев Йосуке Ватануки и Ю Ито – 6:4, 6:7, 10:7.
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