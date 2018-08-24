К 14 годам тюрьмы приговорен убийца в Костанае

Как оказалось, жестокому убийству предшествовала банальная ссора между бывшими супругами.

Сегодня вынесен приговор по делу о жестоком убийстве, всколыхнувшем в мае текущего года весь Костанай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

На скамье подсудимых оказался ранее судимый 48-летний Марс Закиров, зверски расправившийся с братом сожителя бывшей супруги 20 мая текущего года.

Согласно материалам суда, убийству предшествовали телефонный разговор и возникшая ссора между Закировым находившимся в состоянии алкогольного опьянения и его бывшей супругой Климентьевой. Учитывая, что в это время в доме Закирова находился их общий 10-летний сын, которому подсудимый не хотел давать деньги на проезд к дому матери, Климентьева решила отвести его лично. При этом, для моральной поддержки, она попросила поехать с ней брата своего сожителя Дмитрия Жаркова.

Прибыв на такси к дому Закирова, Жарков и Климентьева вошли в квартиру. Там между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой Закиров взял кухонный нож и нанес им Жаркову два удара.

Видя, что мужчина получил серьезные раны в грудь и в живот, Климентьева схватила его за руку и попыталась увести из квартиры. Однако, когда они уже были у двери, Закиров успел нанести Жаркову еще одно ножевое ранение в шею.

Но и этого ему показалось мало. Когда Климентьева и Жарков уже выбежали из подъезда, и теряющий сознание мужчина остановился у лавочки, Закиров выбежал следом и нанес Жаркову еще один удар ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте. Сам же убийца с места преступления скрылся, но был «по горячим следам» задержан полицейскими.

Сегодня, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Закиров был признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 99 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!