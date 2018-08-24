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Порошенко заявил о разрыве всех связей с Россией и СССР

Страна должна опираться на собственные силы.

Фото : © РИА Новости / Михаил Маркив24 августа 2018, 16:25

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что задачей нынешнего поколения является окончательный и необратимый разрыв всех связей с "Российской империей и СССР", передает РИА Новости.

В пятницу Украина отмечает День независимости. В Киеве по случаю праздника проходит военный парад.

"Мы разрываем все оковы, связывающие нас с Российской империей и СССР. Сделать независимость необратимой, Украину - большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния - главная задача нашего поколения. Это - задача общества и выбранной им власти", - заявил Порошенко, выступая на параде.

Он отметил, что страна должна опираться на собственные силы, а восстановление территориальной целостности Украины в интересах всей Европы.

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"На континенте все понимают, что без независимой европейской Украины мира и безопасности в Европе было бы меньше, а не больше. Без восстановления территориальной целостности нашего государства все границы в Центральной и Восточной Европе будут туманны", - заявил Порошенко.


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