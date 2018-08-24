Республиканский бюджет на 2019-2021 годы предлагают потратить на людей

В ближайшие три года Минфин намерен отдавать приоритет социальной сфере.

Минфин презентовал проект трехлетнего бюджета на 2019-2021 годы общественности и бизнесу. Основные расходы предусмотрены на развитие человеческого капитала, реального сектора экономики, силовые структуры и общегосударственные расходы, передает Sputnik.

"Расходы республиканского бюджета в 2019 году составят 10,6 триллиона тенге, или 16,7 % к ВВП. В 2020 году — 11 триллионов тенге, или 16 % к ВВП. В 2021 году — 11,4 триллиона тенге, или 15,3% к ВВП", — сообщила вице-министр финансов Татьяна Савельева на внеочередном заседании общественного совета по государственным финансам.

Минфин подчеркнул, что приоритет будет отдаваться социальным обязательствам перед гражданами страны.

Расходы социальной сферы на 2019 год запланированы в объеме 4,7 триллионов тенге. Это 44,1% от общего объема расходов и выше плана текущего года на 463 миллиардов тенге.

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