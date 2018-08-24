Шумахер заплакал при взгляде на горы

Около 15 человек следят за здоровьем автогонщика в доме на берегу Женевского озера.

Информация о состоянии Михаэля Шумахера появляется крайне редко в прессе. Для этого семья звезды «Формулы-1» прилагает все усилия. Однако недавно его супруга Коринна, а также двое детей — 19-летний Мик и 21-летняя Джина — поделились с французским изданием Paris Matсh информацией о состоянии 49-летнего спортсмена, передает 360tv.ru.

По их словам, автогонщик, страдающий от повреждения головного мозга, утратил способность ходить, говорить и есть. Около 15 человек следят за здоровьем Шумахера в доме на берегу Женевского озера. Врачи и физиотерапевты предпринимают все усилия, чтобы бывший чемпион смог выбраться из этого «черного коридора».

Чтобы восстановить память Шумахера, специалисты используют все, что когда-то было ему хорошо знакомо и близко. Так, например, помогают звуки дроссельных двигателей «Формулы 1» или прогулка по вилле на Golf 5.

Сеансы кинезитерапевтов принесли прогресс, хоть и небольшой. По словам близких, Шумахер может выполнить несколько движений в реабилитационном бассейне, наполненном водой. Редко, но у него начали появляться эмоции.

«Когда он находится в своем инвалидном кресле, лицом на горы, которые возвышаются над озером, он начинает плакать», — подтвердили близкие.

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