Дети-сироты и многодетные семьи получили жилье по программе "Нұрлы жер" в Актюбинской области

С долгожданным событием новоселов поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.

В преддверии Дня Конституции РК в городе Алге Актюбинской области в эксплуатацию сдан 60-квартирный жилой дом, построенный по программе "Нұрлы жер", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Счастливыми обладателями собственной жилой площади стали 12 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также 48 семей, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения. Все они состояли в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда.

С долгожданным событием новоселов поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.

- Жилье – это главное условие для дальнейших успехов каждого человека. Поэтому государство работает над обеспечением жильем населения, с этой целью принято множество программ. В их числе "Нұрлы жер", программа "7-20-25". Только по Актюбинской области в минувшем году было построено 790 тысяч квадратных метров жилья, в этом году планируем построить не менее 870 тысяч квадратных метров. Это все благодаря заботе Главы государства об улучшении благосостояния населения, экономической мощи страны, - подчеркнул аким области.

Всего в этом году в Алге в эксплуатацию сдадут 128 квартир, еще две многоэтажки на 120 квартир будут построены в 2019-2020 годах.

Еще одни поводом для радости алгинцев стало открытие школы-гимназии на 600 ученических мест.

Это первое учебное заведение, построенное в Алге за более чем 30 лет.

Отметим, при гимназии будет работать интернат, который примет 100 детей из отдаленных сел, не имеющих средних школ. Стоимость строительства - более 1,7 миллиарда тенге.

- Глава государства Нурсултан Назарбаев всегда по отечески заботится о молодежи. Исполняя поручения Президента, мы принимаем все необходимые меры для поддержки молодых жителей области. Строим объекты культуры, спорта, образования, чтобы воспитать конкурентоспособных, высокоинтеллектуальных, физически и духовно развитых казахстанцев. Только в этом году по области строятся 26 школ. 15 из них будут сданы в эксплуатацию до конца года, в том числе 9 школ откроем к 1 сентября, - отметил в поздравительной речи Бердыбек Сапарбаев, пожелав юным алгинцам успехов и высоких достижений в учебе.

Школа-гимназия соответствует всем образовательным нормам и требованиям безопасности.

Она оснащена высокоскоростным Интернетом и всем необходимым в образовательном процессе мультимедийным оборудованием. По новой модификации оборудованы кабинеты физики, химии, биологии и информатики.

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