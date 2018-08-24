Мажилисмены посетили в Алматы «Центр активного долголетия»

В этот же день мажилисмены посетили службу дневного пребывания для пенсионеров, имеющих когнитивные нарушения легкой степени.

Заместитель председателя Мажилиса, руководитель фракции партии «Нур Отан» Гульмира Исимбаева, депутаты Гульнар Иксанова, Серик Сейдуманов и Светлана Бычкова проводят в эти дни встречи с избирателями Алматы по разъяснению президентских инициатив.Об этом сообщила пресс-служба палаты, передает Zakon.kz.

Мажилисмены побывали в общественном фонде социальных инициатив «Центр активного долголетия». В беседе с представителями старшего поколения парламентарии рассказали об основных направлениях государственной социальной политики Главы государства Нурсултана Назарбаева, а также о приоритетных задачах, стоящих перед депутатами.

«Для нас важен ваш богатый опыт и знания, которыми вы можете поделиться с нынешним поколением молодых людей», - отметила Г. Исимбаева.

Фонд создан 12 мая 2017 года в соответствии с Мадридским международным планом действий по проблемам старения 2002 года и государственной социальной политикой Республики Казахстан. На сегодняшний день в Центре зарегистрированы 1757 человек. Для них здесь открыты библиотека, фитнес-зал для занятий спортом, залы для настольных игр, организованы курсы по обучению компьютерной грамотности.

Оказываются также бесплатная юридическая, психологическая, медицинская консультации и другие мотивационные семинары.

В этот же день мажилисмены посетили службу дневного пребывания для пенсионеров, имеющих когнитивные нарушения легкой степени для тренировки и восстановления памяти. Пожилым пациентам здесь оказываются социально-медицинские, социально-психологические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-правовые услуги. Предоставляется полноценное диетическое питание.

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