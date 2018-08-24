У алматинки на улице отобрали 28 тысяч долларов
Подозреваемые задержаны.
Фото : Известия24 августа 2018, 17:31
В Алматы задержаны в подозреваемые в ограблении, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.
"В Алматы сотрудниками криминальной полиции ДВД города задержаны трое ранее судимых местных жителей, которые 16 августа текущего года на улице ограбили горожанку на сумму порядка 28 тыс. долларов США", - сообщил Садубаев.
Похищенные деньги изъяты. Проводится досудебное расследование.
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