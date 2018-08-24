Группа квартирных воров обезврежена в Алматинской области

Сумма добычи «домушников» измерялась миллионами тенге.

В Алматинской области полицейские задержали группу воров, подозреваемых в серии краж из частных домов и квартир, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Стоит отметить, что в группу помимо двух мужчин, входила 23-летняя девушка. Взяли воров во время совершения кражи в селе Узынагаш Жамбылского района. Из обворованного ими дома были похищены три ружья, золото, вещи и крупная сумма денег.

«Подозреваемыми являются жители города Алматы и Алматинской области. По последней краже общая сумма ущерба составила около 2 миллионов тенге. К материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств приобщены изъятые у задержанных краденые ружья и норковая шуба» - сообщили в пресс-службе ДВД.

Кроме того, у полицейских есть основания полагать, что это далеко не первое преступление совершенное этой группой. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим кражам, совершенных аналогичным методом на территории региона.

«Все трое подозреваемых в настоящее время взяты под стражу. По выявленному факту продолжается досудебное расследование, предусмотренное ст.188 УК РК. Предполагается, что задержанная девушка являлась в группе наводчиком. Впрочем, в ходе расследования роль каждого участника группы будет проверена и установлена» - дополнили в пресс-службе.

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