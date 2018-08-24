Продолжается рост оправдательных приговоров - Верховный суд

Количество оправдательных приговоров возросло по тяжким и особо тяжким преступлениям.

За полгода 2017 года Верховным судом вынесено 28 оправдательных приговоров. В первом полугодии 2018 года их количество возросло до 101. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Верховного суда РК Болат Кальянбеков, передает Zakon.kz.

По его словам, если раньше оправдывались по делам небольшой и средней тяжести, то сейчас картина претерпела изменения. Количество оправдательных приговоров возросло по тяжким и особо тяжким преступлениям.

"Теперь по оправдательным приговорам Верховного Суда за последние две недели. Всего в кассации по уголовным делам рассмотрено 27 дел. Из них по четырем вынесены оправдательные приговоры. По одному делу оставлены в силе ранее вынесенные оправдательное постановление и приговор апелляции", - написал он в Facebook, приведя примеры.

Так, в 2015 году Дмитрий Морозов был привлечен к уголовной ответственности в виде 80 часов общественных работ. Мужчина, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, похитил у нее продукты питания на сумму 3 000 тенге. Однако он не довел свой умысел до конца. По дороге домой женщина догнала его и забрала все похищенные продукты. Согласно законодательству деяние Морозова квалифицировали, как покушение на мелкое хищение. Совершенное Морозовым деяние относится к уголовным проступкам. В связи с чем, кассационная инстанция оправдала Морозова за отсутствием состава преступления и признала за ним право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

В другом случае Инга Николайчук уклонилась от уплаты корпоративного налога с организации путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и расходах в особо крупном размере, а также в совершении этих действий в крупном размере. Судом первой инстанции Николайчук была осуждена окончательно к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Постановлением апелляции данный приговор суда отменен. Апелляционным приговором она признана невиновной за недоказанностью участия в совершении уголовных правонарушениях.

В январе 2018 года Магжан Мухитулы за заведомо ложные показания был осужден к 5 годам лишения свободы. В 2015 году Мухитулы был задержан полицейскими по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, которое в дальнейшем не подтвердилось. В ходе следствия он сообщил, что полицейские его избили и заставляли признать вину. Мужчина признался, что дал ложные показания в отношении полицейских. Кассационная инстанция полностью оправдала Мухитулы. Дело было рассмотрено по ходатайству адвоката осужденного.

В другом деле Олег Бочкарев и Шерали Райымжанов были подозреваемыми и обвиняемыми по другим уголовным делам. Они сообщили о недозволенных методах следствия. В результате, мужчины были привлечены к уголовной ответственности за ложный донос в отношении сотрудников полиции. За данное преступление Бочкарев был осужден к трем годам лишения свободы. Райымжанов – к одному году ограничения свободы. Кассационная инстанция Верховного Суда оправдала Бочкарева и Райымжанова за отсутствием состава преступления. В отношении Бочкарева дело рассмотрено по представлению председателя Верховного суда. По Райымжанову по протесту генерального прокурора.

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