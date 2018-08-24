Назван самый вредный из продуктов питания

Кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров.

Директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс назвала кокосовое масло "чистым ядом". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Business Insider.

На лекции во Фрайбурге эпидемолог попыталась развеять мифы об этом "раскрученном" на Западе продукте (также используется в косметических целях, однако в выступлении Михелс этот аспект не затрагивался) и назвала его "одним из худших, которые только можно съесть".

Аргументируя свою позицию, Михелс подчеркнула, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров — в два раза больше, чем свиное сало и на 60% больше, чем говяжий жир. По словам ученой, они повышают содержание "плохого холестерина" (ЛПНП), переизбыток которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Позицию профессора разделяют и другие специалисты. В прошлом году представители Американской ассоциации сердца (AHA) в своем докладе рекомендовали воздержаться от использования кокосового масла в пищу. При этом три четверти американцев считают этот ингредиент полезным, что идет вразрез с мнением диетологов, лишь треть которых согласна с общественным мнением.

Популярность продукта авторы доклада объясняют маркетинговой активностью производителей. В 2015 году объем продаж кокосового масла в США составил 229 миллионов долларов, а в Британии продажи за последние четыре года выросли в 16 раз.

В то же время врачи, ученые и диетологи не могут прийти к консенсусу в вопросе о влиянии насыщенных жиров на здоровье человека. Регулярно появляются исследования, указывающие на их полезные свойства.

Например, в прошлом году группа ученых из Индии и Канады проанализировала данные семилетнего наблюдения за пищевыми привычками более 135 тысяч человек в 18 странах мира и пришла к выводу, что богатый жирами и углеводами рацион связан с пониженным (на 23%) риском смерти от болезней сердца и сосудов. Более того, авторы исследования утверждают что позитивный эффект не связан с насыщенностью употребляемых жиров.

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