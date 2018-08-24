Смерть женщины с младенцем в Шымкенте: полиция ведет расследование

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР.

По факту ДТП, которое произошло 24 августа примерно в 06.30 утра в Шымкенте на пересечении улиц Адырбекова и Т. Рыскулова, проводится досудебное расследование, передает zakon.kz со ссылкой на Управление государственного языка и информации ДВД Шымкента.

Как отмечается в сообщении, водитель автомашины «Дэу Джентра» совершил столкновение с автомашиной «Мерседес Бенц» под управлением жителя Шымкента 1999 г.р. От столкновения автомашину «Дэу Джентра» по инерции отбросило в сторону края проезжей части, где она столкнулась с автомашиной «Опель Вектра», стоявшей вдоль дороги.

В результате ДТП водитель «Дэу Джентра», женщина, 1964 г.р. и ее пассажиры: женщина, 1992 г.р. и ее дочь 2018 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, водитель «Мерседес Бенц» 1999 г.р. и его пассажир 1996 г.р., жители Шымкента с различными травмами доставили в больницу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». По факту ДТП проводится досудебное расследование.

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