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Казахстанские миротворцы отправляются в Ливан

Подписан меморандум о совместном развертывании казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона.

Фото : МО РК24 августа 2018, 18:00

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил РК состоялось подписание меморандума о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах ООН в Ливане, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

С казахстанской стороны меморандум подписан заместителем министра обороны РК генерал-лейтенантом Талгатом Мухтаровым, а с индийской стороны чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в РК Прабхат Кумар.

Основной целью меморандума является создание правовой основы для участия миротворческого подразделения Вооруженных Сил РК в миссии "Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане", а также определения правового статуса военнослужащих, участвующих в указанной миссии.


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