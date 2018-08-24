Контрафакт убивает: на рынках Алматы изъяли поддельные запчасти на авто
Такие работы не раз проводились и будут проводиться в дальнейшем.
Фото : Департамент юстиции Алматы24 августа 2018, 18:02
Сотрудниками Департамента юстиции города Алматы с 17 по 24 августа текущего года проведены мероприятия по пресечению незаконного оборота контрафактных автомобильных запчастей с незаконным использованием торговой марки корейских производителей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента юстиции.
Отмечается, что данные мероприятия проводились в целях соблюдения законодательства Казахстана в сфере интеллектуальной собственности по заявлению представителей двух иностранных компаний.
"При проведении таких мероприятий в сфере автомобильной индустрии можно заметить, что за частую производителей контрафакта интересуют быстро изнашиваемые детали: фильтры, свечи зажигания, тормозные колодки и диски, сальники, приводные ремни, подшипники, компоненты рулевого управления. Таким образом, в ходе проверочных мероприятий на территории города Алматы из незаконного оборота изъято 624 единицы контрафактных товаров (воздушные и топленные фильтры, тормозные колодки, подшипники и тд.) для автозапчастей торговой марки «HYUNDAI», «КIA», на сумму 677 202 тенге", - сообщили в Департаменте юстиции города.
В Департаменте отмечают, что такие работы не раз проводились и будут проводиться в дальнейшем.
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