Контрафакт убивает: на рынках Алматы изъяли поддельные запчасти на авто

Такие работы не раз проводились и будут проводиться в дальнейшем.

Сотрудниками Департамента юстиции города Алматы с 17 по 24 августа текущего года проведены мероприятия по пресечению незаконного оборота контрафактных автомобильных запчастей с незаконным использованием торговой марки корейских производителей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента юстиции.

Отмечается, что данные мероприятия проводились в целях соблюдения законодательства Казахстана в сфере интеллектуальной собственности по заявлению представителей двух иностранных компаний.

"При проведении таких мероприятий в сфере автомобильной индустрии можно заметить, что за частую производителей контрафакта интересуют быстро изнашиваемые детали: фильтры, свечи зажигания, тормозные колодки и диски, сальники, приводные ремни, подшипники, компоненты рулевого управления. Таким образом, в ходе проверочных мероприятий на территории города Алматы из незаконного оборота изъято 624 единицы контрафактных товаров (воздушные и топленные фильтры, тормозные колодки, подшипники и тд.) для автозапчастей торговой марки «HYUNDAI», «КIA», на сумму 677 202 тенге", - сообщили в Департаменте юстиции города.

В Департаменте отмечают, что такие работы не раз проводились и будут проводиться в дальнейшем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!