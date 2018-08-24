Елена Бахмутова покинула пост председателя правления Фонда медстрахования

Елена Бахмутова избрана председателем Совета Ассоциации финансистов Казахстана

Елена Бахмутова покинула пост председателя правления Фонда медицинского страхования в связи с переходом на другую работу, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Этап становления Фонда как стратегического закупщика медицинских услуг для населения завершен успешно. Процессы закупки, мониторинга объёмов и качества оказанных населению услуг, сбора и управления поступлениями за ОСМС выстроены, создана основная база регламентирующих деятельность фонда документов. В Фонде сформирована профессиональная команда, которая продолжит работу по усовершенствованию всех процедур до запуска процесса оказания медицинских услуг в рамках пакета ОСМС", – резюмировала итоги своей работы в качестве главы фонда Елена Бахмутова.

Решением общего собрания членов Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова избрана председателем Совета этой организации. Новый состав Совета АФК был принят высшим уполномоченным органом ассоциации на заседании 24 августа 2018 года.

Приказом министра здравоохранения Казахстана исполняющей обязанности руководителя Фонда назначена заместитель председателя ФСМС Ботагоз Жакселекова. Приказ является решением единственного акционера ФСМС и вступил в силу со дня его подписания 24 августа 2018 года.

Елена Бахмутова занимала должность председателя правления ФМС с ноября 2016 года.

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