Даулет Байдельдинов: Необходимости менять Конституцию пока нет

Конституция - это закон, который сформулирован для народа, в интересах народа.

Как мы уже сообщали, в Алматы прошел круглый стол «Конституционные ценности и пути их реализации в законодательстве и правоприменительной практике Казахстана», в работе которого принял участие декан юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби, доктор юридических наук Даулет Байдельдинов. По просьбе Zakon.kz профессор рассказал о значении Конституция для нашей страны, для нашего народа.

Конституция Республики Казахстан - Основной закон нашего государства, особый закон. Мы все-таки должны вспомнить настоящую философию, настоящие идеи, которые были вложены в нашу Конституцию и которые мы забываем в повседневной жизни. Особенно забывают наши государственные служащие, государственные органы.

Конституция – это Основной закон, который закрепил устройство государства, деятельность государственных органов и прочее. Но! Основная идея Конституции - это Закон, который принят во исполнение интересов, чаяний, забот граждан нашей страны.

Фраза «Мы – народ Казахстана» определяет всю философию нашей Конституции.

Мы - народ, носитель власти в Казахстане, народ, определяющий идеи нашей страны, определяющий, как наше государство устроено. Народ, который решает сам для себя, какое ему нужно государство. Какие ему нужны государственные органы. Какая ему нужна прокуратура, какой ему нужен суд. Народ определяет, какие полномочия дать прокурору, какие полномочия дать судье. Именно Конституция закрепляет эти моменты.

Эти идеи взяты не просто из поколений казахов, из нашей истории. Это же и опыт мировой практики. В первую очередь это, конечно, опыт Французской Республики. Известные французские мыслители Жан-Жак Руссо, Монтескье, Дидро написали теорию общественного договора, согласно которой образование государства это договор граждан о том, какое у них должно быть государство.

Если мы обратимся к нашей Конституции, то там есть целый раздел – права, свободы граждан. И все эти права, свободы граждан это не просто декларация, это закон, который должен подкрепляться всеми остальными законами и подзаконными актами.

Обращаясь к идеям нашей Конституции, можно сказать, это закон, который сформулирован для народа, в интересах народа.

Наши великие ученые, академики Салык Зиманов, Султан Сартаев, Гайрат Сапаргалиев, Юрий Ким, которые писали нашу Конституцию, прекрасно понимали, что они пишут ее не на год, не на пять лет, что надо так ее сформулировать, чтобы она могла действовать 20, 30, 50 лет…

Законы, принимающие во исполнение Конституции, не должны искажать ее смысл, не должны ей противоречить. За этим наблюдает Конституционный совет РК.

- Даулет Лайкович, как вы думаете, есть ли необходимость вносить сейчас какие-либо изменения в Конституцию?

- Конечно, мы не стоим на месте, государство развивается, экономика развивается, устройство развивается и это понятно. Но лично я не вижу пока необходимости что-либо менять, у нас всё расписано. Президент же пошел на то, чтобы все-таки пересмотреть Конституцию и отказаться от своих полномочий, спустить всё это вниз. И что удивительно… Идею по перераспределению полномочий он высказал год назад. Эта волна пошла от Президента в Правительство, до Парламента. А вот дальше она пока не спускается. Это тоже, между прочим, такой момент, который заставляет задуматься. Ведь если Президент дает такой толчок, то, извините, снизу обратная волна тоже должна идти. Не революционным, а эволюционным путем. Сейчас, например, народ решает многие свои вопросы житейско-бытового характера, КСК и так далее. Саморегулируется. Будут еще и другие вопросы, которые граждане Казахстана будут регулировать сами. Допустим, скажут пересмотреть деятельность судов… Если возникнет такая необходимость, поверьте, изменения будут вноситься.

Торгын Нурсеитова

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