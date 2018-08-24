В новом IT-центре в ВКО уже начали обучение 10 человек

В Казахстане растет потребность в грамотных специалистах.

Сегодня с рабочим визитом в Восточный Казахстан приехал Первый заместитель Председателя партии «НұрОтан» Маулен Ашимбаев, сообщает zakon.kz.

Первый объект, который посетил Маулен Ашимбаев, стал IT-центр, открытый на базе Усть-Каменогорского политехнического колледжа. Мировые тенденции развития современных технологийв энергетической и промышленной отрасли требуют от специалистов знания основ программирования промышленного оборудования и устройств. Свой вклад в развитие цифровизации и подготовку высококвалифицированных специалистов внесла партия «НұрОтан». В рамках реализации партийного проекта в Восточной области были открыты 2 IT-центра: на базе Усть-Каменогорского политехнического колледжа и Электротехнического колледжа г. Семей.

Как отметил Маулен Ашимбаев, эти центры станут кузницей талантов.

- С каждым годом в Казахстане растет потребность в грамотных специалистах на предприятиях, крупных заводах, среднем и малом бизнесе. Для того, чтоб нам развивать цифровизацию, осваивать и внедрять новые технологии на предприятиях, в специализированных технологических колледжах будут работать IT-центры, - говорит Первый заместитель Председателя партии «НұрОтан».

С учетом запроса рынка труда, в IT-центрах будут готовить специалистов по следующим направлениям: мехатроника, инженерная графика CAD, дизайн графический, сетевое и системное администрирование, промышленная автоматика.

Нужно отметить, что обучаться в центрах будут в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Енбек».

Так, уже с 20 августа 2018 года на базе IT-центра в Усть-Каменогорском политехническом колледже по специальности «оператор ЭВМ» начала обучение группа из 10 безработных.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!