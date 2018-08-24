США анонсировали отправку экипажа на орбиту Луны
Американский экипаж начнет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform до конца 2024 года.
Фото : YouTube24 августа 2018, 19:01
Вице-президент США Майк Пенс пообещал отправить американский экипаж на орбиту Луны до 2024 года, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Fox News.
По его словам, Луна является ключевым направлением в космической деятельности США.
Он также добавил, что американский экипаж начнет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform до конца 2024 года.
Пенс подчеркнул, что решение экс-президента США Барака Обамы о закрытии лунной программы было ошибкой.
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