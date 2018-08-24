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США анонсировали отправку экипажа на орбиту Луны

Американский экипаж начнет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform до конца 2024 года.

Фото : YouTube24 августа 2018, 19:01

Вице-президент США Майк Пенс пообещал отправить американский экипаж на орбиту Луны до 2024 года, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Fox News.

По его словам, Луна является ключевым направлением в космической деятельности США.

Он также добавил, что американский экипаж начнет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform до конца 2024 года.

Пенс подчеркнул, что решение экс-президента США Барака Обамы о закрытии лунной программы было ошибкой.


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