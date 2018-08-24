В Туркестанской области впервые прошел фестиваль "Кауын fest"

За сезон нынешнего года из Мактааральского и Жетысайского районов более 80 тысяч тонн бахчевых экспортировано в Россию, Беларусь, Латвию и Германию.

В рамках программы Президента РК Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в Туркестанской области впервые прошел областной дынный фестиваль «Кауын фест» в центральном парке Жетысая с участием акима области Ж. Туймебаева и гостей со всей области и других регионов республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Фестиваль организован по инициативе акимата области руководствами Мактааральского и Жетысайского районов. Цель этого мероприятия – увеличение продукции из бахчевых культур, развитие предпринимательства, шаг к глубокой переработке, обмен опытом среди крестьян.

Аким области Ж. Туймебаев отметил высокий потенциал сельскохозяйственной сферы Мактааральского и Жетысайского районов.

– Чтобы беречь труд крестьян нужно обратить внимание на глубокую переработку. Для этого в Жетысайском и Мактааральском районах необходимо внедрить малые предприятия и цеха для переработки бахчевых. В этом году были пересмотрены проекты мероприятий в рамках программы «Рухани жаңғыру» и в результате стало традицией проведение в районах фестивали, посвященные пропаганде национальных ценностей. Первый областной дынный фестиваль «Кауын фест» – продолжение такого начинания. Впредь ежегодно будем проводить дынный фестиваль с различными конкурсами и ярмаркой, – сказал глава региона.

Погодная и климатическая особенности Жетысайского и Мактааральского районов создают благоприятные условия для выращивания бахчевых. На фестиваль кроме гостей собрались и крестьяне, которые привезли 30 тонн дынь 27 вида.

Гости полюбовались карвинг-выставкой (искусство художественной резки по овощам и фруктам) и дынно-арбузным зрелищем. В фестивале также организован конкурс среди изготовителей варенья, состязания по различным номинациям, связанным с дыней и арбузом. Победителю главного приза вручены ключи от автомобиля.

За сезон нынешнего года из Мактааральского и Жетысайского районов более 80 тысяч тонн бахчевых экспортировано в Россию, Беларусь, Латвию и Германию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!