Восточный Казахстан в тройке лидеров по программе «7-20-25»

Восточный Казахстан находится на третьем месте в топе регионов, реализующих программу «7-20-25».

В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область первый заместитель Председателя партии «НұрОтан» Маулен Ашимбаев встретился с руководителями банков региона и участниками программы «7-20-25», получившими займы на приобретение жилья, сообщает zakon.kz.

Напомним, программа «7-20-25» реализуется в рамках Пяти социальных инициатив Президента РК Нурсултана Назарбаева. Программа дает новые возможности приобретения жилья для каждой семьи.

Как отмечает Маулен Ашимбаев, сейчас Восточный Казахстан находится на третьем месте в топе регионов, реализующих программу «7-20-25». В настоящий момент более 38 тыс. вкладчиков – жителей Восточного Казахстана имеют накопления на 171,3 млрд. тенге в банках-партнерах.

На сегодня готова к реализации 431 квартира, построенная в рамках программы «Нұрлыжер» АО «ФНБ СамрукКазына», «Байтерек Девелопмент», а также частными застройщиками, еще 798 квартир будут готовы к реализации до конца текущего года.

С учетом перспективного жилищного строительства в области определены земельные участки общей площадью 477,3 га под строительство многоквартирных домов, разрабатывается проектно-сметная документация, решаются вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой.

- Большое количество казахстанцев хотели бы приобрести жилье или улучшить свои жилищные условия, в том числе множество молодых семей. До внедрения«7-20-25» были определенные сложности с точки зрения современной процентной ставки. Размер первоначального взноса был 30-50%. Эта программа действительно помогает людям приобрести свое жилье. Это радостное событие. Желаю, чтоб в каждой семье было счастье, благополучие, процветание, - говорит Маулен Ашимбаев.

Одни из первых получивших свою уютную квартиру по данной программе – семья Абдильдиновых.

- Благодарим нашего Президента Нурсултана Назарбаева за такую поддержку, помощь молодым семьям. Приобрести жилье теперь стало более возможно, чем было раньше. Причем с такими выгодными условиями. Мы очень счастливы, - говорит глава семьи Дамир Абдильдинов.

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