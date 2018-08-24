Инвестиции в цифровизационное будущее: в ВКО идут в ногу со временем

Электронные технологии меняют и «бумажную» работу преподавателей.

Вдохновляющая августовская конференция в сфере образования проходит сегодня на Востоке страны. Заседание проходит в международном формате: в нем принимают участие представители образования из Санкт – Петербурга, Москвы, Великобритании. Разговор идет о самых ярких событиях и достижениях Восточного Казахстана за год. В ходе обсуждений появляются инновационные идеи и цели на новый учебный год, сообщает zakon.kz.

Почетным гостем на августовской конференции стал Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, который отметил, что робототехника и программирование становятся наиболее актуальными специальностями.

Перед началом конференции делегация успела посмотреть выставку кабинетов робототехники, кабинетов новой модификации, кабинета «Интеллектум», IT-классов, а также созданные 3D книги с дополненной реальностью. После эмоциональных обсуждений гости рассказали свое мнение. Они считают, что Восточный Казахстан двигается в правильном направлении, развивая такую сферу, как информационные технологии.

Даниал Ахметов, выступив модератором конференции, привел данные Всемирного Экономического форума: больше половины первоклассников, начавших обучение в 2016-2017 годах, закончат школу в эпоху совершенно новых профессий, которых сейчас не существует. По данным известной компании «МакКинзи», к 2030 году самый масштабный спрос будет на технологические навыки, то есть сферу информационных технологий, программирования и цифровизации.

Поэтому уже сегодня цифровизация активно входит в нашу жизнь. Большой упор делается, конечно же, на образование детей, ведь за ними будущее страны. В связи с этим осенью 2017 года на форуме предпринимателей «Туған жер» под эгидой «Рухани Жаңғыру» в Восточном Казахстане стартовал уникальный проект «Менің мектебім». Благодаря поддержке бизнесменов и предприятий области, которые вложили 2,8 млрд. тенге, 277 полнокомплектных школ обеспечены современными предметными классами по стандарту Назарбаев Интеллектуальных школ и кабинетами робототехники. Уже с 1 сентября дети будут обучаться там. Стоит отметить, что еще одно из крупнейших реализованных достижений - открытие 277 IT-классов в рамках проекта партии «Нұр Отан».

- По всей стране будет оборудовано 1 000 IT-классов. Хочу перед общественностью области выразить благодарность главе региона Даниалу Ахметову. По его инициативе в рамках реализации поручения Президента РК, в области с 1 сентября начнут работать 277 IT-классов. То, что в одной области открывается такое количество IT-классов в соответствии с идеологией партии, где наши дети будут углубленно факультативно изучать перспективнейшие направления – это прекрасный показатель, - отмечает Маулен Ашимбаев.

Время не стоит на месте, появляются новые методики обучения. Для преподавателей была разработана специальная программа обучения детей основам робототехники, программирования, мехатроники, согласованная с Министерством образования и науки РК. Более 500 учителей на базе Электротехнического колледжа Семея прошли стажировку по изучению информационных навыков.

Электронные технологии меняют и «бумажную» работу преподавателей. Все школы области подключены к единой системе электронных журналов и дневников «Күнделік.kz». Для увеличения скорости подключения к сети Интернет до 4 Мб/с и выше в 2018 выделены дополнительные средства в размере более 393 млн. тенге. Сейчас все школы подключены к высокоскоростной сети Интернет.

Помимо этого, удобства создаются в сфере автоматического распределения в детсады, а также приём детей в 1 классы. В Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Курчатове уже внедрена такая электронная система. Также внедряется автоматизированная система управления в колледжи области.

До конца текущего года такая автоматизация очередности в дошкольные организации и приём документов в 1 класс, автоматизация системы управления ТиПО планирует появится во всех городах и районах области.

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