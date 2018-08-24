Более 7 тысяч учителей повысили профессиональные языковые навыки в ВКО

С 2016 в регионе реализуется крупнейший проект по внедрению трехъязычного образования.

Напомним, в Восточном Казахстане проходит международная августовская конференция педагогических работников. Главная задача – подчеркнуть основные достижения за год и выработать дальнейшую стратегию развития, которая будет соответствовать велению времени, сообщает zakon.kz.

Одно из условий современности – знание языков. Как отмечает аким области Даниал Ахметов, в Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева сказано, что будущее казахстанцев за свободным владением казахским, русским и английским языками.

С 2016 в регионе реализуется крупнейший проект по внедрению трехъязычного образования.

На первом этапе были пересмотрены методики обучения, приобретены новые учебники для всех школ области - 450 тыс. экземпляров, при этом по казахскому и английскому языкам – по кембриджской системе.

По итогам входной диагностики в первый год начали обучение 3 400 преподавателей языковых дисциплин, во второй год - 2 400 учителей, а в текущем году, учитывая достигнутые результаты, - 1 300 преподавателей. В том числе, впервые в этом году стартовало обучение английскому языку 200 учителей физики, биологии, химии, информатики английскому языку. По окончанию обучения преподаватели будут сдавать международный экзамен.

Таким образом, за два года 60% учителей продемонстрировали хороший уровень владения методики и преподавания языка. Для сравнения - в начале программы только 14% учителей владели языками на профессиональном уровне.

11 учителей английского языка сдали экзамены на международный сертификат СЕLTA. Данный сертификат даёт право нашим учителям быть тренерами международного уровня. Именно они с 1 сентября будут обучать 400 учителей, у которых пока еще остается базовый уровень знаний. Остальные 300 преподавателей с хорошими знаниями пройдут обучение у прямых носителей.

Как отмечает первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, для изучения английского языка в сельской местности реализуется партийный проект.

- Мы начали работу с руководством ВУЗов для того, чтоб волонтеры – студенты 3-4 курсов, владеющих английским языком, могли ездить, преподавать детям, общаться с ними. Это станет важным фактором конкурентоспособности сельской молодежи, откроет возможности.

Помимо этого, в рамках внедрения обновленного содержания образования, планируется ввести преподавание отдельных предметов естественно-научного цикла на английском языке. Для этих целей в области подготовлены 730 учителей с уровнем В1 и В2, которые будут преподавать предметы на английском языке в 82 школах области и получать 30%-ные доплаты к заработной плате. Пилотные школы обеспечены всеми необходимыми билингвальными учебниками по предметам «Биология», «Физика», «Химия» и «Информатика».

Как рассказал доктор глава департамента по развитию международного образования Кембриджского Университета Даниель Брукер, планируется реализовать проект по поддержке оценки уровня владения английским языком для учеников 3 и 8 классов.

- Сейчас Казахстан находится в периоде перехода к трехъязычному образованию. Проект будет полностью соответствовать школьной программе. Ученики и учителя получат соответствующую подготовку, поддержку со стороны Департамента Кембриджского университета. По окончанию обучения, уровень владения языком будет оценен с помощью международного экзамена.

В завершении разговора о трехъязычном образовании Даниал Ахметов поручил управлению образования расширить сеть школ, преподающих предметы на английском языке, предусмотреть возможность изучения в школах других иностранных языков: французский, немецкий.

А самое приятное, что 4 учителя, подтвердившие свои высокие знания, по результатам международного экзамена и диагностике знаний учащихся, были награждены денежной премией акима области в размере 800 тыс. тенге.

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