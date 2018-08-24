Сондерс предложил Головкину провести с ним бой в костюме Бората
Я хочу его в манкини, - сказал Сондерс.
Фото : Xsport24 августа 2018, 20:09
Обладатель пояса WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс выразил надежду, что чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) победит мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), после чего они смогут провести объединительный бой, сообщает Vesti.kz.
Причем Сондерс предложил Головкину выйти на ринг в манкини - костюме Бората.
"Я считаю, Головкина ограбили в первом бою. Надеюсь, что Головкин заберет рематч. Думаю, он победит. Людям следует забыть о допинге "Канело" и думать о самом поединке, потому что он сделан. Надеюсь, что Головкин выиграет, и я тоже выиграю, затем устроим объединительный бой. Я хочу его в манкини, пусть наденет манкини (костюм Бората - прим. ред.)", - сказал Сондерс в интервью Boxing Social.
Напомним, второй бой между Головкиным и Альваресом возглавит вечер бокса, который пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья.
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