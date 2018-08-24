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В Алматы полицейские с поличным поймали автовора

Подозреваемые совершили преступление недалеко от ведомственной полицейской организации.

Фото : zakon.kz24 августа 2018, 20:15

В Алматы в районе пересечения пр.Рыскулова и ул.Жансугурова с поличным задержали автовора, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 24 августа, около 19 часов во дворах по пр.Рыскулова, западнее ул.Жансугурова. Причем "на дело" подозреваемые пошли прямиком за автохозяйством ДВД Алматы.

Как рассказал владелец Audi, ему на телефон позвонили сотрудники полиции и сообщили, что они с поличным поймали автовора. Выехавшие со службы стражи порядка, обратили внимание на двоих парней, крутившихся около машины. Буквально через мгновение те разбили стекло Audi, что-то вытащили из нее и кинулись убегать. Полицейские приняли меры к задержанию. Одному подозреваемому удалось скрыться, второго поймали.

У задержанного изъяли антирадар. На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств.


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