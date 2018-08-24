Маулен Ашимбаев выразил благодарность акиму ВКО Даниалу Ахметову за открытие 277 IT-классов

Тема конференции «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции» полностью соответствует реалиям времени.

Формат традиционного августовского областного совещания работников образования, в этом году вышел далеко за привычные рамки, сообщает zakon.kz.

О совершенно новом уровне проведения свидетельствует круг участников совещания. Среди них сотрудники Кембриджского и ряда российских университетов, представители зарубежных компаний, работающих в сфере образования. Почетным гостем стал первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

Тема нынешней конференции «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции» полностью соответствует реалиям времени. В современном Казахстане четко определился социальный заказ на формирование нового поколения – конкурентоспособного, инициативного и способного к саморазвитию. Особая роль в этом процессе отводится начальному и среднему образованию, как базе.

По данным Всемирного Экономического форума 65 процентов первоклассников, начавших обучение в 2016-2017 годах, окончат школу в эпоху совершенно новых профессий, которых сейчас не существует. Известная компания МакКинзи, в середине этого года, сделала анализ и пришла к выводу, что к 2030 году самый масштабный спрос будет на технологические навыки в области информационных технологий, программирования и цифровизации.

Современные стандарты требуют новых методик обучения и совершенно других подходов к образованию. В области проведена масштабная подготовительная работа в этом направлении. Прежде всего обновления коснулись, материально технической базы.

Не имеющий аналогов в Республике широкомасштабный проект «Менің мектебім» позволил обеспечить 277 полнокомплектных школ области современными кабинетами естественных наук и робототехники по стандартам Назарбаев Интеллектуальных школ.

Усиление материальной базы позволило реализовать еще один уникальный проект партии «Нұр Отан» по открытию 277 IT-классов на базе кабинетов робототехники. Для этого регион закупил 4181 новых компьютеров. Теперь в наших школах на один компьютер приходится 7 учащихся, при республиканском показателе – 11 детей на компьютер.

- По всей стране будет оборудовано 1 000 IT-классов. Хочу перед общественностью области выразить благодарность главе региона Даниалу Ахметову. По его инициативе в рамках реализации поручения Президента РК, в области с 1 сентября начнут работать 277 IT-классов. То, что в одной области открывается такое количество IT-классов в соответствии с идеологией партии, где наши дети будут углубленно факультативно изучать перспективнейшие направления – это прекрасный показатель, - отмечает Маулен Ашимбаев.

В кратчайшие сроки на местном уровне была создана специальная программа обучения основам программирования, робототехники, 3D-моделирования и мехатроники.

Но главный акцент был сделан не на оборудовании. Масштабная перезагрузка знаний и опыта проведена в преподавательской среде. Специально для работы в IT-классах прошли интенсивную стажировку 554 учителя.

– Цифровизация активно внедряется в систему образования области, – отмечает аким области Даниал Ахметов – Все школы области подключены к высокоскоростной сети Интернет и единой системе электронных журналов и дневников «Күнделік.kz».

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