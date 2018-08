Несколько песен Майкла Джексона оказались фейками

Три трека, вышедшие на посмертном альбоме певца, — Breaking News, Keep Your Head Up и Monster — были на самом деле исполнены не Майклом.

Лейбл Sony Music Entertainment признался в публикации поддельных песен Майкла Джексона. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщается на портале EDM.com. Три трека, вышедшие на посмертном альбоме певца, — Breaking News, Keep Your Head Up и Monster — были на самом деле исполнены имперсонатором Джейсоном Малачи, заявили представители лейбла в суде. Пластинка под названием Michael вышла в 2010-м, спустя год после кончины Джексона. Судебный процесс в отношении Sony и еще двух ответчиков (соавтора композиций Джеймса Порте и друга Джексона, Эдди Касио) начался в 2014 году. Тогда фанатка Вера Серова подала коллективный иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Ответчики не смогли предоставить доказательств, что вокальные дорожки были записаны при участии Джексона. Касио и Порте утверждали, что альбом был записан в подвале дома Порте. Представители Sony заверяли, что не знали о том, что Джексон не участвовал в производстве трех композиций. Три судьи должны будут вынести решение через 90 дней. Sony либо останется ответчиком, либо получит право дальше продавать альбом. За первую неделю после релиза пластинки было продано 228 тысяч копий. Источник: Lenta.ru

