Говорить уже не мог, руки и ноги не слушались - в СКО спасли незадачливого грибника

Заблудившийся из последних сил успел позвонить в ЧС.

Спасатели СКО нашли и доставили в больницу заблудившегося грибника, сообщает zakon.kz со ссылкой на ГУ «Оперативно-спасательный отряд ДЧС СКО».

24 августа 2018 на пульт управления единой дежурной диспетчерской службы Департамента по ЧС СКО поступил звонок. На другом конце провода был еле слышен слабый, часто переходящий в шепот голос мужчины, моливший о помощи. Неизвестно, что подвинуло 37-летнего жителя Петропавловска, не отличавшегося крепким здоровьем, пуститься в небезопасное одиночное путешествие, пусть и в недалёкое, вблизи областного центра.

Судя по разговору, Сергей уже не мог идти, и с каждым мгновением терял драгоценные силы.

Через считанные минуты поисковая группа оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО выдвинулась в направлении села Пеньково Кызылжарского района. По пути спасатели готовили амуницию и оборудования – ещё не просохла земля после недавних ливней.

Приехав на место, они прочесали лесные околыши, подавая звуковые сигналы пострадавшему. В поисках активно участвовала спасательная собака Ника, но главную роль сыграл «канал» постоянной связи с Сергеем, который через оперативного дежурного «корректировал» маршрут спасателей. Пострадавший ориентировался по тому, с какой стороны и с какой силой звучали крики спасателей и шум мотора вездехода, передавая эту информацию на телефон 112.

После более чем получасовых блужданий спасатели обнаружили незадачливого грибника, который полулежал на сырой земле на опушке леса, в 6 километрах от ближайшего населённого пункта. Говорить он уже не мог, ноги и руки его не слушались.

Сергея доставили в приемный покой 3-ей городской больницы г.Петропавловска. Сейчас, после оказания экстренной медицинской помощи его жизни ничего не угрожает.

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