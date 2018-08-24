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Джанет Джексон призналась в любви к Казахстану

Одна из самых известных казахстанских девочек-артисток Софи Манасян пообщалась с поп-звездой.

Фото : Instagram24 августа 2018, 21:17

Эмоциональное видео, где Джанет Джексон и казахстанская звездочка Софи Манасян ведут диалог появилось в Instagram, сообщает zakon.kz.

Одна из самых известных казахстанских девочек-артисток Софи Манасян учится и выступает в Лос-Анджелесе.

Девочка успела выступить на America's Got Talent, поработать на Nickelodeon, и где-то там в кулуарах шоу-бизнеса познакомиться с поп-звездой, которая призналась на камеру, что любит Казахстан.

"Вы услышали, что Janet Jackson сказала?" - восторгается Софи.


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