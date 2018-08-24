Премии до 800 тыс. тенге получили учителя английского в ВКО

Впервые в республике по поручению главы региона Даниала Ахметова старания и достижения учителей языковых дисциплин стали материально поощряться.

С 2016 года в регионе реализуется крупнейший проект по внедрению трехъязычного образования. О том, какая масштабная и эффективная работа была проведена за это непродолжительное время, говорят факты, сообщает zakon.kz.

Уровень владения английским языком был совсем низким. Первоначально лишь четыре процента учителей продемонстрировали хороший результат. Но уже в 2017 году по итогам международного экзамена ТКТ 44 процента учителей показали хороший профессиональный уровень. 11 учителей английского языка сдали экзамены на международный сертификат СЕLTA, дающий право быть тренерами международного уровня.

Впервые в республике по поручению главы региона Даниала Ахметова старания и достижения учителей языковых дисциплин стали материально поощряться. Учителя, подтвердившие свои высокие знания, по результатам международного экзамена и диагностике знаний учащихся, были награждены денежной премией акима области в размере 800 тыс. тенге.

Параллельно в области подготовлены 730 учителей, которые будут преподавать предметы естественно-научного цикла на английском языке в 82 школах области.

Пилотные школы обеспечены всеми необходимыми двуязычными учебниками по предметам «Биология», «Физика», «Химия» и «Информатика».

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