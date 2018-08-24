Казахстанская команда завоевала бронзовую медаль в эстафете по плаванию

Последний раз в эстафете Казахстан на Азиатских играх брал медаль в 2010 году в Гуанчжоу.

Казахстанские пловцы в комбинированной эстафете 4 по 100 метров смогли завоевать бронзовую медаль на Азиатских играх-2018, сообщает Olympic.kz.

В этом виде Казахстан был представлен Дмитрием Баландиным, Адильбеком Мусиным, Александром Варакиным и Адилем Каскабай.

Они преодолели дистанцию за 3:35.62, что и принесло им третье место. Победу с рекордом Азиады одержали китацы - 3:29.99. Второе место осталось за Японией - 3:30.03.

Добавим, что последний раз в эстафете Казахстан на Азиатских играх брал медаль в 2010 году в Гуанчжоу.

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