Казахстанская команда завоевала бронзовую медаль в эстафете по плаванию
Последний раз в эстафете Казахстан на Азиатских играх брал медаль в 2010 году в Гуанчжоу.
Фото : olympic.kz24 августа 2018, 21:34
Казахстанские пловцы в комбинированной эстафете 4 по 100 метров смогли завоевать бронзовую медаль на Азиатских играх-2018, сообщает Olympic.kz.
В этом виде Казахстан был представлен Дмитрием Баландиным, Адильбеком Мусиным, Александром Варакиным и Адилем Каскабай.
Они преодолели дистанцию за 3:35.62, что и принесло им третье место. Победу с рекордом Азиады одержали китацы - 3:29.99. Второе место осталось за Японией - 3:30.03.
Добавим, что последний раз в эстафете Казахстан на Азиатских играх брал медаль в 2010 году в Гуанчжоу.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934124-6c34cab3afafadaddf778f5659b38457
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...