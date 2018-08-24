Казахстанские военнослужащие прибыли на полигон в Челябинскую область

На учение «Мирная миссия» привлечено более 3 тыс. военнослужащих вооруженных сил государств ШОС.

На полигоне Чебаркуль Челябинской области Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств–членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2018», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Главными целями учения являются совершенствование слаженности органов управления объединенной группировки войск (сил) при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, а также взаимное освоение основных тактических приемов и способов действий для обеспечения деятельности подразделений группировки войск (сил) под руководством совместного органа военного управления. Активная фаза учения пройдет 29 августа на полигоне уральского танкового соединения в Челябинской области. Как ранее сообщалось, на учение «Мирная миссия» привлечено более 3 тыс. военнослужащих вооруженных сил государств ШОС: Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана и свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

С момента основания Шанхайской организации сотрудничества странами-участницами было проведено несколько совместных антитеррористических учений под общим названием «Мирная миссия». Первое из них состоялось в августе 2003 года при участии всех членов ШОС, кроме Узбекистана, на территории двух стран – Казахстана и Китая.

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