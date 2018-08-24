Ситуация по падежу скота в Актюбинской стабилизировалась

На сегодняшний день ситуация стабильная, падеж прекращен. Павший скот утилизирован.

В хозяйство расположенное в Актюбинской области, где произошел падеж крупного рогатого скота выехал Главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор республики Утегулов А.К. и директор Научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии Шамшидин А.С, сообщает zakon.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

На сегодняшний день ситуация стабильная, падеж прекращен. Павший скот утилизирован.

По результатам лабораторных исследований причиной падежа КРС стало токсикологическое отравление. Анализ показал, что в организмах погибших животных превышено содержание алколоидов, из-за потребления сена в составе которого присутствовала софора лисохвостная. Признаков особо опасных болезней животных не обнаружено.

С целью недопущения подобной ситуации для данного хозяйства выработаны рекомендации.

В дальнейшем такие рекомендации будут выработаны для всех племенных хозяйств и откормочных площадок республики.

Напомним, что несколько дней назад в Актюбинской области был зафиксирован массовый падеж скота.

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