Компания подростков зверски убила инвалида и сняла это на видео

Мать убитого парня не общается с прессой и боится,что малолетние убийцы из-за возраста избегут наказания.

В городе Березовском Свердловской области компания подростков от 13 до 16 лет на смерть забила 20-летнего парня инвалида, сообщает портал «Readovka.ru».

9 августа 20-летний Дмитрий Рудаков встретил компанию подростков, среди которых были Полина Н., Александр К., Илья М., Константин К. и Богдан З. Друзей у 20-летнего парня было немного, так как из-за сильного дефекта речи общаться с ним было проблематично. Подростки пригласили его попить пиво за гаражи, и он с радостью согласился.

Там его заставили раздеться, обплевали, облили мочой, а затем стали избивать. Самый мощный из компании, 16-летний Богдан З. стал прыгать у парня на голове и буквально продавил кадык. После того, как Дмитрий перестал дышать, толпа малолетних и не очень подонков разбежалась.

Все происходящее снимала на телефон Полина Н., она же подначивала приятелей.

Никто из убивших молодого парня до сих пор не наказан и даже не раскаивается. Компания лишь удалила свои страницы в сетях из-за шквала негативных комментариев. Девочка вообще проходит по делу как свидетель.

«Родительница борется за дочь изо всех сил и собирается настаивать на том, чтобы ее не отправляли в спецшколу. Отец же безразличен к случившемуся, видимо, он давно махнул рукой на девочку. Да и времени воспитывать, скорее всего, не было. Если зайти на сайт ФССП и вбить данные мужчины, то можно увидеть, что человек, не владеющий собственным жильем, имеет задолженности на сумму около 30 миллионов рублей», — сообщают «Плохие новости».

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Мать убитого парня не общается с прессой и боится,что малолетние убийцы из-за возраста избегут наказания.

Двое подростков, обвиняемых в смерти инвалида, пытались по-быстрому скрыться от следствия. Вот только такого поворота не могли допустить местные жители. Добровольцы собирают для матери потерпевшего сумму для оплаты хорошего адвоката.

Следователи задержали лишь одного подростка, которой нанес смертельную травму. Остальных попросту отпустили под расписку о невыезде. Такого решения местные жители, да и сама мать погибшего просто не ожидали. Народ взбунтовался! Город всколыхнул митинг — тогда уже и расследование пошло, полным ходом, так сказать — задержали еще троих подростков.

Смерть человека оценили в два месяца

Всего два дня назад прошло судебное заседание по делу одного из них, 14-летнего Александра К., ученика школы №9.

— Мой убил или не убил? Почему его должны сажать? - вопрошала мать задержанного.

Следствие же настаивало, родители не могут таких детей контролировать. Испуганные школьники скоординировались и попытались сбежать. Вот только бдительные местные заметили суету и шумиху, ребят вовремя остановили. Придется отвечать за содеянное. Суд принял ходатайство СУ СКР и вынес решение об аресте несовершеннолетнего до 20 октября. Адвокат подростка Николай Филев с решением суда не согласен. О том, осознал ли Александр К. вину, он предпочел умолчать...

Прошли еще два судебных заседания, правда об их результатах пока неизвестно. В свою очередь, оператор и 13-летняя зачинщица избиения все еще проходит по делу как свидетель. СУ СКР намерен ходатайствовать о помещении ее в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, так как пока она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности.

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