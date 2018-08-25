Пассажирский автобус упал с моста в Финляндии: есть погибшие
В аварии также пострадали пять легковых автомобилей.
Фото : Яндекс.Новости25 августа 2018, 00:07
В финском городе Куопио пассажирский автобус упал с моста на железную дорогу, не менее трёх человек погибли, сообщает RT.
Полиция подтвердила смерть по меньшей мере трёх человек, также имеется много пострадавших — их количество не уточняется.
На железнодорожном участке остановлено движение поездов.
Отмечается, что в аварии также пострадали пять легковых автомобилей.
По одной из версий, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса.
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