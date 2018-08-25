Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пассажирский автобус упал с моста в Финляндии: есть погибшие

В аварии также пострадали пять легковых автомобилей.

Фото : Яндекс.Новости25 августа 2018, 00:07

В финском городе Куопио пассажирский автобус упал с моста на железную дорогу, не менее трёх человек погибли, сообщает RT.

Полиция подтвердила смерть по меньшей мере трёх человек, также имеется много пострадавших — их количество не уточняется.

На железнодорожном участке остановлено движение поездов.

Отмечается, что в аварии также пострадали пять легковых автомобилей.

По одной из версий, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты