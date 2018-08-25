Пассажирский автобус упал с моста в Финляндии: есть погибшие

В аварии также пострадали пять легковых автомобилей.

В финском городе Куопио пассажирский автобус упал с моста на железную дорогу, не менее трёх человек погибли, сообщает RT.

Полиция подтвердила смерть по меньшей мере трёх человек, также имеется много пострадавших — их количество не уточняется.

На железнодорожном участке остановлено движение поездов.

Отмечается, что в аварии также пострадали пять легковых автомобилей.

По одной из версий, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса.

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