Казахстанские артисты исполнили роль консультантов ЦОНа

Подобной акцией руководство попыталось донести до населения насколько сложна работа менеджера в ЦОНе.

Решать вопросы населения в центрах обслуживания вызвались артисты казахстанской эстрады. Сегодня они были в роли консультантов: помогали оформить документы на куплю-продажу, водительские права и выдавали адресные справки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Такой звездный талон можно получить раз в год и то, если удача улыбнется. О том, что сегодня в ЦОНе будут работать звезды казахстанской эстрады никого не предупреждали. Поэтому обычный рутинный день по сбору информации

С вопросами о штрафах за машину к Кадырали Болманову обращаются впервые. Чувствуя растерянность и недоумение артиста, в первые пятнадцать минут ему на выручку приходили сотрудники отделения. Обслуживать население казахстанской звезде помогал руководитель СпецЦОНа.

"На самом деле это очень ответственная работа. Решать вопросы людей надо очень быстро, организованно. Тратится много времени и нервов", - делится впечатлениями Кыдырали Болманов.

После нескольких вопросов временный звездный менеджер вошел в роль. Начал раздавать талоны, информировать и даже отправлять клиентов в необходимые им отделы. При этом не забывая совмещать полезное с приятным: автограф, фото на память - все как положено артисту. Но таких клиентов были лишь единицы. Остальные спешили и даже не замечали, что перед ними звездный консультант.

Примерил на себя роль менеджера ЦОНа и казахстанский певец Шахаризат Сейдахмет. Он стал известен публике после участия в конкурсе «Қазақстан дауысы» в 2014 году. Но поймать минуты славы в стенах центра обслуживания населения у него не получилось. Его мало узнавали.

Подобной акцией руководство попыталось донести до населения насколько сложна работа менеджера в ЦОНе. Правильно проинформировать, а главное найти подход к каждому не так легко. Зачастую тратится много нервов и времени впустую. Госкорпорация напоминает, что более половины услуг можно получить не выходя из дома.

"Хочется призвать наших граждан получать госуслуги не только в Центрах обслуживания населения, но и через портал электронного Правительства и другие современные возможности государственных услуг. 60% услуг доступны в электронном формате. К концу этого года это цифра должна достигнуть 70%, а к 2022-году это цифра должна достигнуть 90%", - говорит директор департамента по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай.

Имиджевый пиар для ЦОНов используется не впервые. В прошлом году со своих комфортабельных кабинетов спустились первые руководители центров и тоже обслуживали население.

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