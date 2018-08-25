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В Москве горит здание Центробанка

На месте возгорания работает около десяти пожарных машин.

Фото : Разведданные.онлайн25 августа 2018, 01:20

Здание Центрального банка РФ загорелось на Неглинной улице в Москве, сообщает Life.ru.

Видеозапись пожара опубликовал телеграм-канал Mash.

По словам очевидцев, на месте возгорания работает около десяти пожарных машин. Пожар возник на предпоследнем, пятом, этаже здания. Улица перекрыта.


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