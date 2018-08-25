В Москве горит здание Центробанка
На месте возгорания работает около десяти пожарных машин.
Фото : Разведданные.онлайн25 августа 2018, 01:20
Здание Центрального банка РФ загорелось на Неглинной улице в Москве, сообщает Life.ru.
Видеозапись пожара опубликовал телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, на месте возгорания работает около десяти пожарных машин. Пожар возник на предпоследнем, пятом, этаже здания. Улица перекрыта.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934137-6749b2a276c4bccd059ff07787e17411
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...