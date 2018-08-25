Министры юстиции государств-членов ШОС встретились в Кыргызстане

По итогам Совещания министры подписали Совместное заявление.

24 августа 2018 года в городе Чолпон-Ате Кыргызской Республики состоялось шестое Совещание министров юстиции государств-членов ШОС (далее – Совещание), сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции РК.

В Совещании приняли участие заместитель Министра права и юстиции Республики Индия Суреш Чандра, Министр юстиции Республики Казахстан М.Б.Бекетаев, Секретарь партийного комитета, заместитель Министра юстиции Китайской Народной Республики Юань Шухун,и.о. Министра юстиции Кыргызской Республики М.К.Есеналиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Республике Казахстан Имтиаз Ахмад Кази, Министр юстиции Российской Федерации А.В.Коновалов, Министр юстиции Республики Таджикистан Р.Шохмурод, Министр юстиции Республики Узбекистан Р.К.Давлетов.

Совещание проходило под председательством и.о. Министра юстиции Кыргызской Республики М.К.Есеналиева.

В Совещании от государств-наблюдателей участвовали: Министр юстиции Исламской Республики Афганистан Абдул Басир Анвар, Министр юстиции Республики Беларусь О.Л.Слижевский, Министр юстиции Исламской Республики Иран Сейед Алиреза Авайи, Министр юстиции и внутренних дел Монголии Нямдорж Цэнд.

В Совещании также принял участие заместитель Генерального секретаря ШОС Н.С.Аккошкаров.

В дружественной и конструктивной атмосфере министры обсудили вопросы оказания юридических услуг физическим и юридическим лицам, а также роль министерств юстиции в противодействии распространению угроз международной безопасности.

По итогам Совещания министры подписали Совместное заявление, утвердили Планы мероприятий Рабочей группы экспертов по судебно-экспертной деятельности и Рабочей группы экспертов по юридическим услугам Совещания министров юстиции государств-членов ШОС на 2018-2020 годы.

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