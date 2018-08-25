Пешеход чудом спасся, едва не став участником серьезного ДТП в Алматы

Его отвлек зазвонивший в кармане телефон .

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Жандосова и Берегового, сообщает корреспондент zakon.kz.

BMW X5 стоял на углу улицы Жандосова, в западном направлении. Автомобиль чуть сдвинулся в сторону улицы Берегового, куда собирался повернуть и пока пропускал машины.

Когда цвет светофора сменился, водитель BMW смело двинулся дальше.

Со слов очевидца, автомобиль LADA Priora на высокой скорости двигался по улице Жандосова на восток. Можно предположить, что ее водитель решил проскочить на красный и не рассчитал свои действия. На полном ходу LADA врезался в BMW.

Водителя LADA увезла скорая, но к месту ДТП подъехала его «группа поддержки». Со слов пешехода, узнав, что он очевидец ДТП, «группа» в грубой форме попросила его удалиться. Увидев, что угрозы не возымели действия, и очевидец намерен дождаться дежурную группу и дать показания, просили снова, но уже относительно вежливо, но снова безуспешно.

На «сознательность» очевидца, возможно, повлиял тот факт, что, когда загорелся зеленый свет, он как раз собирался переходить дорогу, но отвлекся на зазвонивший в кармане телефон. Это мгновение спасло ему жизнь. Если бы он не приостановился, то как он сам выразился:

«Эта Лада меня бы снесла! Она вылетела "конкретно" на красный»

Водитель BMW не пострадал.

Сотрудники дорожной полиции проверят все версии произошедшего.

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