В Уральске штрафуют таксистов-нелегалов

Рейд проводится с использованием метода тайного клиента.

В Уральске начали проведение регулярных рейдов, в ходе которых будут привлекать в ответственности таксистов, не имеющих разрешительных документов, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Мой город».

В ассоциации такси Западно-Казахстанской области сообщили, что в Уральске порядка половины водителей перевозят пассажиров нелегально.

Рейд проводится с использованием метода тайного клиента. Он делает заказ в такси, используя мобильное приложение. Вместо пассажира таксиста встречают сотрудники правоохранительных органов. Участие в рейде принимают представители местной полицейской службы, транспортной прокуратуры и транспортной инспекции.

За час проведения рейда на вызов прибыли сразу трое водителей без необходимых документов.

- Мы привлекаем к ответственности водителей по статье 571 часть 1 КоАП РК "Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом". Штраф составляет 5 МРП, - сообщил полицейский батальона ДПС УВД г. Уральска Азамат Намазов.

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