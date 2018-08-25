Грабитель пытался скрыться от полиции в кустах

На днях в другом регионе грабители прятались от полиции под балконом.

Полицейские оперативно задержали воришку в Усть-Каменогорске, чему помогла установленная камера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кража переросла в целый сюжет: мужчина похитил деньги из кассы в продуктовом магазине прямо под объективом камеры. Некоторое время злоумышленник наблюдал за прилавком, где хранятся деньги. Дождавшись очереди, мужчина попросил продавца подать товар. Пока женщина отвернулась и отошла, злоумышленник ловко просунул руку за прилавок и прихватил с собой деньги.

Потерпевшие незамедлительно обратились на канал 102. При этом они пояснили, что неизвестный мужчина скрылся на автомашине Nissan в сторону проспекта Абая. Информация с приметами злоумышленника была передана экипажам полиции, патрулировавшим улицы.

За несколько минут полицейские оперативно остановили подозреваемый автомобиль на соседней улице. Водитель транспорта пояснил, что его пассажир выбежал из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Информация также была передана всем сотрудникам по радиосвязи.

При отработке возможного направления движения подозреваемого полицейские задержали его... в кустах.

Преступником оказался ранее судимый неработающий 27-летний житель Усть-Каменогорска. Кроме того, он подозревается в совершении еще 2 ограблений магазинов города.

«Действия мужчины квалифицируются согласно https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=2520;-60. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в ДВД ВКО.

Напомним, 19 августа в Костанае грабители решили спрятаться от полицейских под балконом. Преступление раскрыли за 20 минут.

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