Новые автомобили могут подорожать в Казахстане

Причиной может стать курс валют.

В Казахстане могут подорожать автомобили. По мнению экспертов, продавцы будут пересматривать ценники и «подгонять» их к курсу валют. Правда, спрогнозировать стоимость машин пока никто не может, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Валютный рынок лихорадит с начала августа. С тех пор курс тенге потерял сразу 20 позиций. Но автосалоны еще сохраняют прежние цены на свой товар. Машины, выставленные на продажу сейчас, закупались еще по старому курсу.

Нуржан Марзумов, менеджер отдела продаж «Меркур Авто»:

- В связи с повышением курса доллара у нас цены не изменились. В тенге также мы готовы продавать для наших клиентов. Данные автомобили, которые мы сейчас продаем в салоне, многие машины 2018 года пришли весной, в начале лета. То есть на них никак не может повлиять повышение курса доллара.

При этом один из крупнейших в Казахстане продавцов автомобилей не исключает подорожания. Только стоимость новых автомобилей будет зависеть не столько от доллара, сколько от самочувствия рубля. Сегодня импортные седаны и городские кроссоверы завозят не из далекой Европы, их собирают в соседней России.

Нуржан Марзумов, менеджер отдела продаж «Меркур Авто»:

- Если вы рассматриваете на 2019 год, то в любом случае повышение, я думаю, будет. Потому что ценообразование автомобиля у официальных дилеров во всех автосалонах зависит, в том числе, от фактора утилизационного сбора. Львиная доля машин: Volkswagen Polo, Jetta, Tiguan. В данный момент эти модели являются автомобилями повышенного спроса. Эти машины у нас российского сборки, и рубль, как вы видите, в сторону повышения не пошел.

Что касается отечественной сборки, то, по данным «Казавтопром», с начала года казахстанские заводы выпустили с конвейера больше 17 тысяч авто. Общая стоимость - почти 104 млрд тенге. Производство «легковушек» выросло на 86%, тогда как выпуск автобусной техники сократился в 2,5 раза. Грузовой транспорт сохранил прежние позиции - 623 единицы.

Олег Алферов, председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли «Казавтопром»:

- Вполне вероятно, что тенге отыграет свое недавнее ослабление. Поскольку фундаментальные факторы, стоимость сырьевых экспертных товаров, в казахстанской экономике находится в благоприятной зоне и на высоком уровне. Поэтому для существенного беспокойства оснований пока нет, тревоги преждевременны. Уже сегодня 5 из 10 наиболее доступных автомобилей на рынке Казахстана представлены именно моделями казахстанского производства.

Тем, кто планирует купить «железного коня», в Ассоциации казахстанского автобизнеса советуют сделать это сейчас. Пока цены на старый завоз остаются прежними.

Ангелия Синева, пресс-секретарь Ассоциации казахстанского автобизнеса:

- Сейчас какие-то корректировки в стоимости автомобилей исключены и в принципе нецелесообразны. Если кто-то хотел приобрести автомобиль, то лучше сделать это сейчас. Пока автопроизводители, дилеры не изменили, не пересмотрели ценовое предложение на автомобили. Если в дальнейшей перспективе валюта будет испытывать волатильность, то дилеры, производители будут вынуждены пересмотреть цены на реализуемую продукцию.

Даже в этом случае казахстанцы вряд ли поедут в Россию и массово начнут скупать автомобили. Повторения истории трехлетней давности ожидать не стоит, считают эксперты. Ведь паритет тенге и рубля еще сохраняется.

По словам Диаса Валихана, в России машины всегда стоили дешевле, чем у нас. Это связано с тем, что там автосалоны продают в месяц столько машин, сколько Казахстан реализует за весь год.

Диас Валихан, автоблогер:

- Все будут продавать машины по новому курсу, естественно, цены поднимутся на машины. Я думаю, что это негативно скажется на уровне продаж, который, в принципе, оставался достаточно стабильным. С начала года хорошо шли продажи, но сейчас, видимо, будет просадка. Меньше машин будет продаваться.

Эксперты прогнозируют, что ценники в отечественных автосалонах могут измениться уже в течение месяца, а не в начале 2019 года, о чем ранее сообщали сами поставщики. Но в союзе предприятий автомобильной отрасли сообщили, что это никак не повлияет на покупательскую способность казахстанцев.

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