Колесо не спасло: три машины столкнулись в Алматы

Вместо яркого знака аварийной остановки водитель выставил ночью черное колесо.

В ночь на 25 августа в Алматы столкнулись три автомобиля, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали участники ДТП, автомобиль Mazda двигался по проспекту Рыскулова в восточном направлении. На участке между Саина и Шарипова у машины вылетела шаровая, правое переднее колесо подвернулось под машину. В итоге Mazda так и осталась стоять в крайнем левом ряду. Пассажир и водитель вышли из автомобиля и начали осматривать колеса, предварительно выставив вместо знака аварийной остановки колесо.

Позднее в том же ряду по Рыскулова ехал Mercedes. Водитель рассказал, что он увидел впереди стоявшую сломанную машину, остановился и начал пропускать тех, кто ехал справа от него по среднему ряду. По его словам, в этот момент сзади в него врезался Volkswagen Golf.

У людей, находившихся в Volkswagen, оказалась своя версия произошедшего: по их словам, водитель Mercedes пропустил только одну машину и резко вывернул в средний ряд прямо перед ними.

В итоге Volkswagen и Mercedes столкнулись, по инерции Mercedes отбросило вперед, он врезался в Mazda и снес ей переднюю дверь. Находившиеся снаружи водитель и пассажир едва успели отпрыгнуть.

Прибывшим полицейским каждый изложил свою версию ДТП. Водитель и пассажир Mazda подтвердили версию водителя Volkswagen. В обстоятельствах будут разбираться специалисты.

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