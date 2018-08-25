Система распознавания лиц в аэропорту Вашингтона впервые поймала нарушителя

Система показала, что лицо человека не соответствует фотографии в паспорте.

В международном аэропорту Вашингтона задержали 26-летнего мужчину, прилетевшего из бразильского Сан-Паулу, пишет Афиша Daily со ссылкой на The Next Web.

Мужчину, который использовал паспорт гражданина Франции, остановили во время прохождения пограничного контроля. Офицер погранслужбы использовал систему распознавания лиц, которая показала, что лицо человека не соответствует фотографии в паспорте. Во время проверки в обуви задержанного нашли идентификационную карту на имя гражданина Республики Конго. За использование документов другого человека нарушителю грозит уголовное наказание.

Технологию распознавания лиц в качестве эксперимента начали использовать в 14 аэропортах США с 20 августа. Предполагается, что система усилит безопасность и повысит пропускную способность в аэропортах.

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