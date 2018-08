Интернет-пользователей напугало видео с ребенком в зеркале

Жительница города Сан-Антонио в Техасе разместила в Twitter необычное видео, напугавшее интернет-пользователей, пишет РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик балуется перед зеркалом. Через несколько секунд он разворачивается и отходит в сторону. При этом отражение двигается быстрее, чем сам ребенок, и исчезает на несколько мгновений раньше.

"Чем больше я смотрю это видео, тем безумнее оно выглядит", — говорится в описании.

Ролик посмотрели почти четыре миллиона человек. Публикация собрала 178 тысяч лайков и 113 тысяч ретвитов, став причиной бурного обсуждения в соцсетях.

Некоторые из пользователей заметили, что мальчик и его отражение моргают в разные моменты времени.

"Я никогда не слышал о зеркале с задержкой в 0,5 секунд", — написал комментатор под ником You.

"Я застыла на целую минуту", — говорится в записи Priscilla Ponce.

"Все знают, что изображения в зеркале находятся в другом измерении. Они могут делать то, что хотят", — пошутил другой пользователь.

При этом некоторые скептически отнеслись к заявлениям о "мистической" подоплеке видео. Как считает JA.DED, многим кажется, что в зеркале происходит что-то необычное, так как ребенок стоит к снимавшему спиной и его лицо полностью не видно.

Другой комментатор пояснил, что подобный эффект достигается с помощью техники съемки со скользящим затвором.

"Камера ведет запись слева направо. Она не фиксирует всю картинку одновременно", — написал он.

It’s called a rolling shutter. The camera records from left to right, it doesn’t capture the entire picture all at once. In this picture the kid blinked while the pic was being taken. His eyes are open in the reflection pic.twitter.com/QaQO2m7QuX