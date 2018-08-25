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Интернет-пользователей напугало видео с ребенком в зеркале

Отражение в зеркале опережает движения мальчика.

Фото : © РИА Новости / Александр Кряжев25 августа 2018, 08:02

Жительница города Сан-Антонио в Техасе разместила в Twitter необычное видео, напугавшее интернет-пользователей, пишет РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик балуется перед зеркалом. Через несколько секунд он разворачивается и отходит в сторону. При этом отражение двигается быстрее, чем сам ребенок, и исчезает на несколько мгновений раньше.

"Чем больше я смотрю это видео, тем безумнее оно выглядит", — говорится в описании.

Ролик посмотрели почти четыре миллиона человек. Публикация собрала 178 тысяч лайков и 113 тысяч ретвитов, став причиной бурного обсуждения в соцсетях.

Некоторые из пользователей заметили, что мальчик и его отражение моргают в разные моменты времени.

"Я никогда не слышал о зеркале с задержкой в 0,5 секунд", — написал комментатор под ником You.

"Я застыла на целую минуту", — говорится в записи Priscilla Ponce.

"Все знают, что изображения в зеркале находятся в другом измерении. Они могут делать то, что хотят", — пошутил другой пользователь.

При этом некоторые скептически отнеслись к заявлениям о "мистической" подоплеке видео. Как считает JA.DED, многим кажется, что в зеркале происходит что-то необычное, так как ребенок стоит к снимавшему спиной и его лицо полностью не видно.

Другой комментатор пояснил, что подобный эффект достигается с помощью техники съемки со скользящим затвором.

"Камера ведет запись слева направо. Она не фиксирует всю картинку одновременно", — написал он.


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