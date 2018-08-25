Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца
Ранее ирландец высказался на грани фола.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который ранее оскорбил его отца. Соответствующую публикацию спортсмен сделал у себя в Instagram.
«Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так, игры, говорят, пошли, мы-то войну ожидаем», — написал Нурмагомедов.
24 августа Конор Макгрегор обозвал отца Хабиба Нурмагомедова — российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова — дрожащим трусом. «Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — написал он у себя в Instagram.
Бой россиянина с 30-летним ирландцем за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым обострился после нападения ирландца на автобус с бойцами накануне UFC 223. По итогам судебных разбирательств Макгрегор был приговорен к общественным работам и обязан посетить занятия по управлению гневом.
Источник: Лента.ру
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