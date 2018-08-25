Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Почти 6 трлн тенге задолжали казахстанцы по кредитам

Более половины розничных займов составили беззалоговые потребительские кредиты, их доля за месяц выросла с 51,3% до 51,7%.

Фото : bnews.kz25 августа 2018, 08:58

Казахстанцы задолжали по кредитам почти 6 триллионов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию аналитиков Ranking.kz.

Быстрые займы онлайн-компаний особой популярностью не пользуются - их доля в общем объеме розничных ссуд снизилась до всего 2%. Совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц (БВУ, МФО, онлайн и прочие) составила на конец июня 2018 года 5,6 трлн тг, что на 2,3% больше, чем в прошлом месяце.

Более половины розничных займов составили беззалоговые потребительские кредиты, их доля за месяц выросла с 51,3% до 51,7%. Доля онлайн-компаний в структуре выдач розничных кредитов за июнь составила лишь 2%, это самый низкий показатель в текущем году.

Самый высокий показатель за первое полугодие 2018 года наблюдался в марте - 4,1%. По последним данным (на февраль 2018 года) в Казахстанскую Ассоциацию ФинТех входят 15 компаний, но на корпоративном сайте указано, что действительными членами являются 6 компаний, и ассоциированными - еще 4.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты