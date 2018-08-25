Почти 6 трлн тенге задолжали казахстанцы по кредитам

Более половины розничных займов составили беззалоговые потребительские кредиты, их доля за месяц выросла с 51,3% до 51,7%.

Казахстанцы задолжали по кредитам почти 6 триллионов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию аналитиков Ranking.kz.

Быстрые займы онлайн-компаний особой популярностью не пользуются - их доля в общем объеме розничных ссуд снизилась до всего 2%. Совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц (БВУ, МФО, онлайн и прочие) составила на конец июня 2018 года 5,6 трлн тг, что на 2,3% больше, чем в прошлом месяце.

Более половины розничных займов составили беззалоговые потребительские кредиты, их доля за месяц выросла с 51,3% до 51,7%. Доля онлайн-компаний в структуре выдач розничных кредитов за июнь составила лишь 2%, это самый низкий показатель в текущем году.

Самый высокий показатель за первое полугодие 2018 года наблюдался в марте - 4,1%. По последним данным (на февраль 2018 года) в Казахстанскую Ассоциацию ФинТех входят 15 компаний, но на корпоративном сайте указано, что действительными членами являются 6 компаний, и ассоциированными - еще 4.

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